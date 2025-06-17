Новые правила введут в российских автошколах с сентября

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В частности, изменится количество часов обучения, а также ужесточатся требования к автодромам.

Российские автошколы стоят на пороге большой реформы. С 1 сентября вступят в силу новые образовательные стандарты, которые затронут буквально все аспекты получения прав: от количества часов теории до качества асфальта на автодроме. Поможет ли это улучшить уровень подготовки будущих водителей, или вырастет лишь цена обучения. В ситуации разбирался корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Дорога к заветным правам с 1 сентября может стать длиннее в прямом смысле. По новым требованиям накатать на автодроме нужно больше, а за теорией в классе просидеть дольше. Сразу два ведомства — Минпросвещения и ГИБДД — считают: водителей в стране готовят недостаточно хорошо.

«Эта программа и ее предыдущая версия и ее предпредыдущая версия не выполняются образовательными учреждениями — отсутствует стройная, внятная и понятная система надзора за тем, каким образом автошколы выполняют программу», — заявил эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

В результате в ГАИ с первого раза экзамены сдает только каждый девятый-десятый будущий водитель. Показатель — хуже некуда, но новые образовательные стандарты, считают в автошколах, никак не изменят ситуацию, просто сделают обучение дороже.

«Обычный типовой автодром, каких тысячи по стране, только этот прошел аттестацию по новым требованиям. Визуально — ничего особенного, но автошкола вложила сюда миллионы, которые в конечном итоге заплатят ученики», — отмечает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Требования к автодромам избыточные, считают в ассоциации автошкол. В новых стандартах — нормы уклона, водоотведения, ночного освещения и даже качества сцепления асфальта с колесами. Все это может привести к тому, что часть автошкол просто закроется — так уже было, когда меняли правила для экзаменов по вождению в 2014 году.

«Закрылось не менее трети организаций на тот момент, которые не могли эти требования выполнить. Требования избыточные и завышенные, не имеющие отношения к качеству обучения и, тем более, к безопасности дорожного движения», — обращает внимание Елена Зайцева, председатель правления Национального союза ассоциации автошкол.

Из нововведений этого года еще и создание открытого рейтинга автошкол. Заинтересована в этом ГАИ. Учитывать будут результаты экзаменов и количество аварий в первые годы после автошколы.

«Выступило с предложением ГИБДД. Нам непонятно, почему именно ГИБДД? У ГИБДД нет компетенций по оценке учебных организаций. Единственное, что они могут оценивать — это процент сдачи экзаменов. Но это субъективный достаточно фактор, который нельзя использовать», — уверен Александр Николаев, член правления Союза автошкол России.

За последние десять лет аварийность с участием начинающих водителей — со стажем до двух лет — падает, но количество погибших в этих ДТП с 2022 года растет. По итогам пяти месяцев 2025 года количество жертв на дорогах из-за нарушения правил водителями-новичками выросло на 17%.

Помогут ли новые правила статистику изменить — неизвестно, но уже сейчас многие автошколы тратят деньги на материально-техническую базу, которая будет соответствовать новым стандартам.

«Сейчас требования ужесточились и уровень подготовки, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад, он гораздо выше», — замечает директор автошколы Булат Салихов.

А перед введением новых стандартов и рейтинга автошколы готовятся к масштабной проверке со стороны прокуратуры. Эта рекомендация появилась в протоколе недавнего заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.