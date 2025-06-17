Бойцы группировки «Запад» ведут охоту на вражеские танки

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Наши подразделения улучшили положение на краснолиманском и купянском направлениях.

Охоту на вражеские танки успешно ведут бойцы группировки «Запад». Технику ВСУ уничтожают и с земли, и с воздуха. Слаженные действия операторов беспилотников и артиллерии позволили улучшить положение сразу на двух направлениях — краснолиманском и купянском. За работой наших боевых расчетов на передовой наблюдал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Редчайший момент. Наши операторы БПЛА подловили танк ВСУ в момент стрельбы по российским позициям. Вторая боевая машина уничтожается во время передвижения. Охоту на украинские танки ведут бойцы группировки «Запад», в том числе операторы ПТРК из 25-й армии. Впрочем, их противотанковый комплекс бьет еще и по опорным пунктам ВСУ.

Это в прямом смысле «выстрел Путина». Такой позывной из-за созвучия фамилии с фамилией Верховного Главнокомандующего решил взять себе боец 25-й армии. И когда враги слышат в радиоперехватах этой семьи, они временно приходят в замешательство.

«Они всегда дают зайти. Без проблем… Ты занял позицию, и отходишь. Вот тогда они могут и мавиками со сбросами, и артой, минометами немного поработать», — рассказывает командир отделения противотанкового дивизиона 25-й армии с позывным «Путин».

Путь между позициями сейчас самый рискованный, в том числе и для журналистов.

«Вот сейчас прибор показывает, что рядом с нами движутся сразу два типа беспилотников, один из них FPV. И в какой-то момент нам, возможно, придется остановить машину и выпрыгивать в кусты», — поясняет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Угроза миновала и с ответным жестом выдвигается наш гаубичный дивизион.

Пушки Д-30 бьют как раз по пунктам управления БПЛА. До 15 километров вдаль. И конечно, их задача поддерживать наступление наших передовых подразделений.

«Мы даем шанс пехоте, штурмовым группам, двигаться вперед. После артиллерии противник затихает, прячется. И в этот момент штурмовые группы начинают движение вперед», — отмечает командир гаубичного дивизиона с позывным «Михалыч».

Группировка «Запад» улучшила свое положение сразу по двум направлениям: краснолиманскому в ДНР и купянскому Харьковской области. И на четвертый год СВО наши бойцы не теряют силу духа и еще увереннее идут вперед, потому что знают, за что идут.

«Сыну 16 лет, дочери — 12 будет в октябре. Спрашивают, конечно. Ну, а что я могу ответить. Кто-то же должен здесь находиться, защищать нас всех. Родина…» — объясняет боец 25-й армии с позывным «Сверчак».