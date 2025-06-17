«400 тысяч по ипотеке»: Анна Калашникова рассказала о ежемесячных тратах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Актриса подчеркивает, что все расходы она покрывает сама.

Российская певица и актриса Анна Калашникова ежемесячно тратит около миллиона рублей. Эти деньги уходят как на поддержание звездного образа жизни, так и на повседневные расходы. Об этом знаменитость рассказала URA.RU.

«В общей сложности, ежемесячно мне требуется не меньше одного миллиона рублей, а то и больше. Порой трачу и по полтора миллиона в месяц», — отметила актриса.

По словам знаменитости, такие большие расходы связаны с покупкой одежды, записью песен и питанием. Также много денег уходит на сына Даниила, который ходит в школу, на разные кружки и дополнительные секции. К тому же, актриса ежемесячно платит 400 тысяч рублей по ипотеке. Бывают и непредвиденные траты. К примеру, ремонт машины.

Актриса подчеркивает, что все расходы она покрывает сама. Зарабатывать же приходится разными способами: от концертов до сдачи квартиры в аренду. Случается, что расходы превышают доходы и тогда приходится экономить.

«Месяц на месяц не приходится. Бывает, что в этот месяц — по деньгам все супер, а на следующий — тяжеловато. Как правило, в летний период трудно. Эти месяцы в плане заработка, как правило, идут тяжелее всего. А расходов не убавляется», — отметила модель.

Анна Калашникова отпраздновала 13 июня свой 41-й день рождения. Артистка отметила, что времени на отдых у нее сейчас мало. Ей приходится следить за ремонтом в собственной квартире. Тем более, она продает другую жилплощадь и контролирует покупку еще одного объекта. К тому же, личного внимания артистки требует продажа старой и покупка новой машины. Анна подчеркнула, что все эти повседневные заботы не оставляют свободного времени.

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