Акции французской компании LVMH упали вдвое
Фото, видео: www.globallookpress.com/Piotr Swat; 5-tv.ru
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Стоимость ценных бумаг холдинга стала меньше пандемийной.
А вот Франция умудрилась бросить в жернова санкций свою самую дорогую компанию. Холдинг, который владеет такими брендами как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и многими другими за последние три месяца потерял на биржах половину дохода.
Дело в том, что тяжелому люксу сначала перекрыли дорогу в Россию. Потом пришли пошлины, а вместе с ними почти вдвое снизились поставки в США и Китай.
Сейчас компания медленно, но верно идет к банкротству. И если это действительно случится, то это будет самый большой экономических провал пятой республики. И такое Макрону французы уже простить не смогут.