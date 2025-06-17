Владимир Путин поздравил «Артек» с юбилеем

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Легендарному лагерю исполнилось 100 лет.

Главный детский центр страны сегодня отмечает свой вековой юбилей. Речь об «Артеке». За время своего существования лагерь посетили более двух миллионов воспитанников из 150 стран.

В наши дни центр переживает новый расцвет. Именно это сегодня отметил президент России Владимир Путин, когда поздравлял сотрудников лагеря и вручал им награды. По словам российского лидера, «Артек» на крымском берегу — один из символов счастливого детства.

«Здесь всегда радушно встречали гостей — мальчишек и девчонок, приехавших изо всех уголков страны и зарубежных государств. И дни, проведенные на побережье Черного моря, становились для них большим, настоящим праздником, воплощением яркой, заветной и светлой мечты. Здесь учили новому, воспитывали, подсказывали, направляли… Заботились о гармоничном развитии, помогали своим подопечным осознать всю ценность товарищества, командного духа, совместного творчества; поверить в себя, раскрыть свои таланты, обрести цели для будущей взрослой жизни», — отметил Путин.

Побывать в «Артеке» хотя бы раз мечтают все дети. Даже одна смена — это не просто веселые каникулы. Это маленькая жизнь, которую проживает каждый ребенок. Которая остается в его памяти навсегда.

«Появились друзья со всего Советского Союза тогда еще. Я много лет поддерживал отношения, переписывались, письма отправляли и в Ташкент, и в Воронеж, и во Владивосток. Это было здорово», — вспомнил Андрей Григорьев-Апполонов, солист российской поп-группы «Иванушки International».

После воссоединения Крыма с Россией в «Артеке» провели масштабный ремонт, в ходе которого восстановили всю инфраструктуру.