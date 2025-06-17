«Железный купол» не справляется: системы ПВО Израиля не могут перехватить все цели

Фото, видео: Reuters/Ran Goldman; 5-tv.ru

Тегеран нанес очередной мощный удар.

За тем, что сейчас происходит в Тель-Авиве и его пригородах, следит корреспондент «Известий» Никита Кулагин, который сам последние несколько суток провел под обстрелами.

«Баллистическая ракета, посланная из Ирана, взорвалась всего лишь в нескольких метрах отсюда. В радиусе сотен метров все практически было уничтожено ударной волной. Одно из мест, которое больше всего пострадало, масштабное здание, в котором было консульство США», — сообщает журналист.

Люди продолжают эвакуироваться, добавляет Кулюхин. В зданиях находиться нельзя, они могут рухнуть в любую секунду.

«Кроме этого, под нами еще находятся метро, которые как раз сейчас строят в Тель-Авиве, и оно тоже может обрушиться», — отмечает корреспондент.