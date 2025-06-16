Система ПВО Ирана сбила израильский F-35

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Björn Trotzki

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Самолет был уничтожен в небе на Тебризом.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана успешно перехватили и уничтожили израильский истребитель F-35 в районе города Тебриз. Об этом стало известно из сообщения агентства Tasnim, опубликованного в понедельник, 16 июня, в Telegram-канале.

«Современный истребитель F-35, принадлежащий сионистскому режиму, был уничтожен в небе над Тебризом», — говорится в публикации.

По предварительным данным, воздушное судно было замечено средствами противовоздушной обороны и уничтожено точным ракетным ударом. Подробности успешной операции иранская сторона планирует опубликовать позднее.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по аэропорту в Тегеране. В результате были уничтожены два иранских истребителя F-14, которые, по информации израильской стороны, предназначались для перехвата израильских самолетов.

Кроме того, израильская армия сообщила о пресечении попытки запуска иранских беспилотных летательных аппаратов. В результате были уничтожены военнослужащие, планировавшие осуществить эту операцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД Ирана назвали удар Израиля по зданию гостелерадио преступлением.