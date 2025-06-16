Путин поручил ввести должность советника по воспитанию в школах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В обязанности будет входить взаимодействие с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание ввести в учебных заведениях страны должности, которые будут заниматься воспитательной работой и взаимодействием с общественными организациями. Об этом стало известно 16 июня из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

«Обеспечить введение во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды», — говорится в перечне поручений Владимира Путина по итогам заседания набсовета «Движения первых».

Органам исполнительной власти Российской Федерации и региональным администрациям предписано создать новую позицию в соответствии с ранее выданными инструкциями. Также необходимо предусмотреть финансирование этой инициативы в федеральном бюджете на период с 2026 по 2028 годы и далее.

Также Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Российским детско-юношеским центром должно подготовить методические рекомендации и оказывать поддержку регионам в процессе внедрения в школах должности советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими организациями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пообщался с многодетными семьями в преддверии Дня защиты детей.