Работа мечты или ловушка: как не попасться на удочку мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Под желаемой вакансией может скрываться эскорт-агентство.

Мошенники прячутся не только на сайтах знакомств, но и на ресурсах по поиску работы. Об этом Газета.ру сообщили в пресс-службе сервиса с вакансиями. Там же напомнили, что даже проверенные площадки не застрахованы от фейковых вакансий. И если что-то выглядит подозрительно, лучше сразу нажать «пожаловаться».

В сервисе уверяют: каждый постинг проходит ручную проверку. Автоматическая модерация исключена — каждую вакансию читает специалист. Есть внутренний регламент, по которому оценивают работодателя, текст объявления и все сопровождающие данные. Но даже с фильтрами важно участие самих пользователей. Увидели подозрительную вакансию — не проходите мимо.

«Да, (нужно. — Прим. ред.) пожаловаться. И не вестись на какие-то сомнительные вакансии, где просят заплатить денег за собеседование или перейти по каким-то сомнительным ссылкам, и так далее», — пояснили в компании.

Самое верное решение — сообщить в техподдержку, чтобы мошенников блокировали как можно быстрее.

Информационный повод появился после расследования одного из Telegram-каналов: под видом вакансий SMM-менеджеров молодых девушек в России заманивают в эскорт. Так, 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону пригласили на интервью в «неуказанную» компанию. По описанию — работа с видеоконтентом. По факту — эскорт-услуги. Подвох раскрылся уже на собеседовании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не стать жертвой аферистов в период отпусков.