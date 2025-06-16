Путин поручил провести чемпионат по пилотированию дронов для детей в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участники смогут получить спортивный разряд.

Президент России Владимир Путин дал указание организовать и провести в 2026 году в стране чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами для детей в возрасте от семи лет под названием «Пилоты будущего». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 16 июня на сайте Кремля.

Сообщается, что «Движению первых», общероссийскому движению детей и молодежи, совместно с Федерацией гонок дронов России, физкультурно-спортивной общественной организацией, поручено организовать мероприятия, которые будут включать в себя образовательные, технические и соревновательные элементы.

Отчет нужно подготовить и сдать до 1 октября 2025 года. За выполнение задачи отвечают Артур Орлов, занимающий должность председателя правления «Движения первых», и Илья Галаев, который является президентом Федерации гонок дронов России.

Кроме того, Владимир Путин поручил Министерству спорта Российской Федерации обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов в области гонок на дронах. За выполнение этой задачи будут отвечать Галаев и министр спорта России Михаил Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил, что Россия добилась значимого прогресса в сфере беспилотных систем.