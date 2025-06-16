Россию отовсюду повыгоняли, а к нам все равно едут: как прошел фестиваль «Арт-футбол»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Матчи и концерты прошли с участием команд из 16 стран.

Международный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол» напомнил артистам-участникам о детстве и мечтах стать спортсменами. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил организатор фестиваля, лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов.

«Это краткосрочное возвращение в детство. Мы все мечтали стать футболистами, чтобы флаг поднимался, гимн звучал, а трибуны аплодировали», — рассказал Давыдов.

По его словам, мечта наконец обрела форму. С 7 по 15 июня в Москве прошли матчи и концерты с участием артистических сборных из 16 стран: Азербайджана, Аргентины, Беларуси, Венгрии, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Парагвая, Перу, России, Сербии, Турции, Южной Кореи, Японии и команды «Интер».

Фестиваль подарил возможность взрослым снова почувствовать себя мальчишками с мячом, вспомнить забытые мечты и прожить их заново.

«Потом мы все кем-то становимся: инженерами, рабочими, врачами. А мечта эта осталась», — добавил Давыдов.

«В первую очередь мы чувствуем гордость и радость, что нам удалось возобновить фестиваль. Никто в это не верил, но уперлись. Фантастика, что мы сделали. К счастью это было замечено. Получили приветствие президента России. Все выходит на серьезный уровень. Может быть, это и главная ценность. Нас отовсюду повыгоняли, никто нас не любит, а к нам приезжают 16 стран, устраиваем такой фейерверк. Счастья радость и позитив», — подчеркнул организатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная Узбекистана впервые в истории вышла на Чемпионат мира по футболу.