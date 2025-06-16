МИД России признал за Ираном право на самооборону

Рябков: действия Ирана соответствуют его праву на самооборону

Фото: © РИА Новости/ Карпухин Сергей

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Атаки по объектам Тегерана могут привести к опасным последствиям.

Иран отвечает на удары Израиля в рамках права на самооборону. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат также призвал Израиль к осторожности: атаки по иранским ядерным объектам могут обернуться крайне серьезными последствиями.

«Тема Ирана звучит в наших контактах с американскими представителями. Мы соответствующие импульсы передали американской стороне. В последние дни это происходило на профильных международных многосторонних площадках», — пояснил Рябков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль и Иран определили новые приоритеты для очередной волны ударов. С обеих сторон обозначены цели, по которым уже наносятся точечные атаки. Иранские Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) продолжают серию ударов в рамках третьего этапа операции «Правдивое обещание 3». Под прицел попали израильские разведывательные центры — эти объекты стали частью ответных действий Тегерана после предыдущих атак.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию «Восходящий лев», развернув удары по ключевым военным и промышленным объектам на территории Ирана.