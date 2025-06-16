В РФ стартовала социальная кампания Госавтоинспекции «Продвижение безопасности»

Фото, видео: © РИА Новости/ Пелагия Тихонова / 5-tv.ru

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Людям напомнят основные правила поведения на дороге.

В России стартует масштабная социальная кампания «Продвижение безопасности». Ежегодно в ДТП гибнут тысячи пешеходов. О комплексном решении проблемы сегодня говорили в Москве в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда». В кампании примут участие 40 субъектов. Людям напомнят основные правила поведения на дороге.

«Со взрослыми сложнее. В чем сложность работы с пешеходами? Далеко не все имеют водительское удостоверение, далеко не все знают правила дорожного движения. Как обучить людей этим элементарным навыкам безопасности? Такими доступными средствами. Причем средствами, которые свойственны этой возрастной категории», — рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.

Главная задача кампании — собрать максимальный набор эффективных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий, направленный и на водителей, и на пешеходов, и на пассажиров.

Ожидается, что количество аварий к 2030 году сократится в два раза.