Ненефтегазовые доходы составили почти две трети бюджета РФ за первый квартал

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Российская экономика на этом фоне только продолжает расти.

Федеральный бюджет России за первые три месяца 2025 года на две трети наполнили ненефтегазовые доходы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя отчет об исполнении бюджета. Он также подчеркнул, что ставка на ненефтегазовый сектор особенно оправдана в условиях нестабильных цен на энергоносители.

По словам Мишустина, российская экономика не только удерживает стабильность, но и продолжает расти. ВВП прибавил 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активно растут и инвестиции — бизнес не тормозит вложения даже в непростых условиях.

«Таким образом, расходы составили даже чуть больше четверти от запланированного в бюджете на весь год. Но это делает кассовое исполнение четким, позволяет избегать перерывов с финансированием», — добавил глава правительства.

Финансовая дисциплина, по словам Мишустина, позволяет двигаться к более амбициозным целям — укреплению экономического суверенитета и технологическому лидерству. Именно на это, утверждает премьер, сегодня работает вся конструкция бюджетной политики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин объявил о намерениях сократить ненефтегазовый дефицит в России.