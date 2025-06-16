Израиль не видит решения конфликта с Ираном путем переговоров

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chen Junqing; 5-tv.ru

ЦАХАЛ полностью контролирует воздушное пространство Ирана

Иран выпустил по израильской инфраструктуре в общей сложности более 370 баллистических ракет и сотни дронов. Прилеты были более чем в 30 районах. Такие данные приводит сегодня израильский МИД. Одна из самых мощных атак была по Тель-Авиву, система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить все цели. Одна из ракет взорвалась около посольства США.

Также иранские военные сообщили об уничтожении электростанции в Хайфе. По информации из Тегерана, иранским хакерам удалось взломать израильские системы ПВО. Их заставили атаковать собственные объекты. Масштабы разрушений в Тель-Авиве увидел корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, он сейчас на месте событий.

Это одна из главных улиц Тель-Авива. Даже в радиусе сотен метров от попадания ракеты видно, как все выбито, все стекла, магазины. Все места разрушены, вот сейчас мы заходим на место, где уже перекрыто. Посмотрите, насколько тут все разрушено, очень много домов в самом центре в Израиле, в Тель-Авиве. И почти все — разрушено, масштаб колоссальный.

Очень много зданий находятся в очень тяжелом состоянии, люди пытаются взять что-то из своих магазинов, которые были разрушены, из домов. Но их постоянно выгоняют отсюда армия и полиция, потому что тут опасно находиться.

Ударная волна просто разрушила все здания в сотнях метров отсюда. Видите за мной очень большое здание, которое тоже практически разрушено. Там уже нельзя находиться, все люди тут были эвакуированы. Тут за мной — магазин, который тоже был разрушен. Армия сейчас работает и пытается понять, кого еще можно спасти, если еще кто-то находится под руинами.

В то же время командование армии Израиля сегодня отчиталось: уничтожены уже треть всех иранских пусковых установок-ракет. Более того, ЦАХАЛ полностью контролирует все воздушное пространство Ирана. Об этом сообщила на брифинге посол еврейского государства в России Симона Гальперин. По ее словам, сейчас Тель-Авив не видит вариантов разрешения конфликта путем переговоров, возможен только военный сценарий.