СВР РФ сообщила о планах Киева и Лондона дестабилизировать ситуацию на Балтике

Фото: © РИА Новости/Михаил Голенков

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В России утверждают, что целью диверсий является срыв российско-американских переговоров и эскалация конфликта.

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что располагает данными о подготовке совместных провокационных акций со стороны Украины и Великобритании в акватории Балтийского моря. Об этом сообщило пресс-бюро ведомства 16 июня.

По информации СВР, Киев и Лондон якобы формируют «террористический тандем» для организации диверсий с целью спровоцировать дальнейшее обострение конфликта и подорвать перспективы переговоров между Россией и США.

Ведомство утверждает, что Украина выступает исполнителем провокаций по инициативе Великобритании, которая, по мнению российской стороны, использует ее в качестве инструмента для дестабилизации ситуации.

Контекстом к заявлениям стали слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в конце мая отмечал рост военной активности западных стран вблизи российских границ. По его словам, масштабной эскалации удалось бы избежать, если бы в 2021 году было достигнуто соглашение с США и НАТО по гарантиям безопасности, предложенное президентом Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров после брифинга со своим коллегой из Белоруссии заявил, что Латвия, Литва и Эстония «действуют по указке взрослых».