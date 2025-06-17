Кирилл Фролов: эпидемии и лжепророки не привели к концу света

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Россия — государство, удерживающее мир от зла.

Заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в беседе с aif.ru перечислил главные причины конца света.

По его словам, глобальные природные катаклизмы, а также другие пугающие своим масштабом события никак не относятся к предвестникам апокалипсиса. Он подчеркнул, что история, прежде всего, вариативна.

«Эпидемии были всегда, были и очень страшные. Лжепророков было огромное количество, но это не приводило к концу света», — убежден эксперт.

По мнению Кирилла Фролова, самый главный признак конца света — это утрата нравственности и уничтожение православной церкви. Еще он сказал, что по пророчествам православных святых России уготована особая роль в истории мира.

«Как указывали все православные старцы, Россия победит в СВО. Сильная православная церковь будет восстановлена», — добавил в заключении Фролов.

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