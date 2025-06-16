Путин обсудил рост производства в Севастополе с губернатором Развожаевым

Путин: рост промышленности в Севастополе выше, чем в среднем в РФ

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Регион досрочно выполнил план по привлечению частных инвестиций.

Увеличение производства оказалось в центре внимания на встрече президента Владимира Путина и главы Севастополя Михаила Развожаева. В регионе промышленность растет с особой скоростью — темпы в несколько раз выше, чем в среднем по стране.

«В целом у вас промышленное производство, стройка растет серьезно. Промышленное производство за 2024 год выросло, в общем-то, солидно. По стране в целом у нас четыре с лишним процента, у вас — больше 18%», — подчеркнул президент.

Развожаев рассказал, что Севастополь получил 8,6 миллиардов рублей собственных доходов только за первый квартал этого года. Это уже на 136% больше, чем за тот же период 2024-го.

Подобный рост стал возможен за счет наведения порядка в налоговых сборах. Как добавил Развожаев, растет прибыль компаний, доходы физических лиц. Также регион досрочно выполнил поставленную президентом задачу по частным инвестициям. В период с 2022 по 2025 годы было поручено привлечь более 200 миллиардов рублей. С этим справились еще в прошлом году.

В 2025-м планируют привлечь еще 55 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций, заключил губернатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили конфликт Израиля и Ирана.