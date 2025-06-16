Выезжайте заранее: в Пулково предупредили об ограничениях из-за ПМЭФ

Фото: www.globallookpress.com/ Aleksey Smyshlyaev

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В Петербурге ожидают экспертов из 137 стран и рекордное количество заключенных соглашений.

О возможном увеличении времени в пути до Пулково в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщили в аэропорту. Об этом написали в Telegram-канале авиагавани.

«С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этот период возможны ограничения движения и увеличение времени в пути до аэропорта», — указано в сообщении.

В аэропорту рекомендовали планировать маршрут и приезжать на регистрацию заранее.

На ПМЭФ-2025 прибудут гости более чем из 92 стран, в том числе главы государств, политические лидеры и предприниматели. Форум стартует 18 июня и продлится четыре дня. В этом году он пройдет в 28-й раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что участниками форума станут представители из 137 стран. Ключевым мероприятием станет пленарная сессия, которую откроет глава государства Владимир Путин.

На форуме в этом году ожидают рекорд по числу заключенных соглашений. В прошлом году сумма всех контрактов превысила шесть триллионов рублей.

Ключевая тема Петербургского международного экономического форума в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».