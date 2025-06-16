Защищавшего русский язык депутата Рижской думы отпустили под подписку о невыезде

Фото, видео: Telegram/Roslikovs; 5-tv.ru

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По словам парламентария, утром больше десяти человек в масках обыскали его дом.

Депутата Рижской думы Алексея Росликова, который выступал за защиту русского языка, 16 июня отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Об этом парламентарий сообщил у себя на странице в социальной сети.

«Ситуация нормальная, выпущен. Полностью все системы связи конфискованы», — отметил депутат.

Алексей Росликов подчеркнул, что, несмотря на отсутствие гаджетов, он продолжит публиковать новые ролики в своем блоге. Кроме этого, депутат рассказал, что еще утром в его доме прошли обыски. К нему якобы ворвалось больше десяти человек в масках. При этом в это время в помещении находились его малолетние дети.

«Пока дети дома, приехали специально, чтобы эмоциональнее было болезненно. Провели дома у меня обыск. Провели обыск даже у моих родителей. Провели обыск везде, где это было возможно», — добавил Росликов.

По его словам, все это было сделано для того, чтобы привлечь его к ответственности за защиту русского языка. Депутата также подозревают в связях с Россией. На это Росликов ответил, что никто ничего не найдет, потому что этого нет.

Вероятнее всего, причиной его задержания стало эпичное выступление на парламентской трибуне пару дней назад, в ходе которого он заявил, что русских больше. Затем показал неприличные жесты и ушел.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отказал «битцевскому маньяку» в переводе в колонию ближе к Москве.