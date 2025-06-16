Григорий Лепс и его молодая невеста стали центром внимания на частной вечеринке

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Откровенное поведение Лепса с Авророй Кибой на мероприятии привлекло внимание публики.

Григорий Лепс даже в праздничные дни не откладывал работу, а продолжал выступать, чтобы воплотить в жизнь мечту своей возлюбленной, Авроры Кибы, о роскошной свадьбе.

Не так давно Григорий Лепс выступал на частном мероприятии, где артист давал концерт. Его поддерживала 19-летняя невеста Аврора Киба, расположившаяся за столиком рядом со сценой. Но, как утверждают в 7Дней.ru, присутствие девушки плохо сказалось на сосредоточенности артиста.

Артист позволил себе яркие проявления чувств. Он обнимал Аврору, прикасался к ней, в том числе и в откровенной манере, что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.

Позже Лепс вывел девушку на сцену и продолжил с ней флиртовать прямо во время выступления. Несмотря на то, что официальная церемония бракосочетания еще не состоялась, Аврора уже называет себя счастливой женой и делится мыслями о семейной жизни.

В одном из своих недавних постов девушка написала: «Счастливая жена — не та, которая получила лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить».

Накануне она также похвасталась новым подарком — роскошной сумкой из крокодиловой кожи, пополнившей ее коллекцию брендовых аксессуаров. Роман между 62-летним артистом и молодой студенткой начался около года назад.

Ранее в 5-tv.ru рассказывал подробности отношений между Лепсом и Кибой.