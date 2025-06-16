Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Всего Киеву было передано 6060 тел.

Россия передала Украине 6060 тел боевиков ВСУ в рамках достигнутых договоренностей в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Украинская сторона, в свою очередь, за все время передала 78 тел погибших российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что Москва выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию.

«Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — указали в ведомстве.

Как указал в своем Telegram-канале глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, с украинской стороной были налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.