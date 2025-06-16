Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии

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Перебои с полетами возникли из-за конфликта Израиля и Ирана.

Часть туристов, которые застряли Объединенных Арабских Эмиратах, вернутся в Россию через Ташкент. Стыковочные рейсы ожидают там к обеду. Перебои с полетами затронули в Эмиратах порядка десяти тысяч россиян. Туроператоры уже прекратили продажи путевок в страны конфликта. Но там до сих пор остаются наши путешественники. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев продолжит.

Картина, от которой мурашки по коже, снята пассажиром самолета из Саудовской Аравии. Это запуск иранских баллистических ракет, которые летят на Израиль. Ситуация смертельно опасная для всех, кто находится в воздухе. Именно поэтому сейчас десятки рейсов на Ближнем Востоке отменены, а тысячи туристов ночуют, где придется.

Российские граждане — в числе многих. Задержки рейсов начались сразу же, как только Иран и Израиль стали обмениваться ракетными ударами. Но узнавали наши туристы о своих проблемах не от турператоров, а, можно сказать, от случайных людей. От сотрудников отелей, например.

«Ни наши туроператоры, ни наши гиды нам об этом не говорили, мы задавали вопросы, они оставались без ответа, нас игнорировали. И только благодаря команде, которая была на ресепшне, нам дали ответ, что наш рейс отменен», — поделилась туристка Ирина.

Ирина утверждает: туроператор бросил путешественников на произвол судьбы. Пять часов ожидания в лобби отеля при сломанном кондиционере едва не свели ее с ума. В российской ассоциации туроператоров с претензиями не согласны.

«Именно организованные туристы в этой ситуации в очередной раз оказались самыми защищенными. Незащищенными оказались самостоятельные путешественники, которые самостоятельно покупают авиабилеты», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По данным генконсульства России в Дубае, задержки и отмены рейсов в Объединенных Арабских Эмиратах и соседних с ними странах затронули в общей сложности около десяти тысяч россиян.

Сильнее всего пострадали те из них, кто пользуется низкобюджетными авиакомпаниями — так называемыми лоукостерами. Они экономят на топливе и не готовы облететь Иран по пути в Москву. Но сейчас проблему постепенно решают. Часть туристов будут вывозить в страны Средней Азии — например, Узбекистан, а уже оттуда забирать другими самолетами в Россию.

Также первый рейс бюджетной авиакомпании Air Arabia вылетел из Шарджи в Москву. Он облетит Иран. Полет будет необычно долгим, но зато многие туристы вернутся домой.

Впрочем, есть среди россиян и такие, кто обрадовался задержке рейсов из Дубая.

По социальным сетям разлетелось видео от российской туристки, которая наслаждается видом на море и известного футболиста. Ей, как говорится, все нипочем. Срочных дел на Родине нет, а Роналду есть.