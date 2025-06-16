Российские ученые и музыканты эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Всего из Ирана вывезли более 200 россиян.

Из Ирана уже эвакуированы 225 россиян, заявили в нашем посольстве. Среди них — члены семьи дипломатов. В безопасности и 14 ученых, они участвовали в российско-иранской конференции БРИКС. После начала боевых действий их доставили на территорию посольства. И затем вывезли в Азербайджан.

«Я уже нахожусь на территории Азербайджана, приветливого Азербайджана, нас встречает российское посольство, делает все возможное, на границе абсолютно доброжелательное отношение. Здесь организовано питание, напитки, все просто потрясающе», — рассказала профессор МГИМО, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.

Эвакуировали и российских артистов. Большой симфонический оркестр имени Чайковского прервал свой гастрольный график. И ближайший концерт даст в Баку в знак признательности принимающей стране.