Суд отказал «битцевскому маньяку» в переводе в колонию ближе к Москве

Суд отказал битцевскому маньяку Пичушкину в переводе в колонию ближе к Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Панов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Осужденный на пожизненное заключение Александр Пичушкин жаловался на ухудшение состояния здоровья.

Замоскворецкий районный суд города Москвы отклонил исковое заявление Александра Пичушкина, более известного как «битцевский маньяк» и «убийца с шахматной доской», о переводе из колонии особого режима «Полярная сова», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, в учреждение, находящееся ближе к столице России.

Как сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда, 16 июня требование осужденного было оставлено без удовлетворения.

Пичушкин, отбывающий пожизненное наказание за серию жестоких убийств, настаивал на переводе, аргументируя свою просьбу ухудшающимся состоянием здоровья и тяжелыми климатическими условиями региона, где он сейчас содержится.

Он утверждал, что страдает заболеванием системы кровообращения второй степени. Также он подчеркнул, что до ареста находился в Москве, где до сих пор живет его мать. Женщина лично присутствовала на судебном заседании в поддержку сына.

Журналистам удалось поймать ее, но на вопросы женщина отвечать не стала, а позднее нелестно выразилась в сторону представителей СМИ, попросив их уйти.

Ранее сотрудники Замоскворецкого суда подтвердили, что Пичушкин обратился в суд с административным иском против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, оспаривая принятые решения и действия ведомства.

В УФСИН по ЯНАО уточнили, что осужденный просил о переводе в другое исправительное учреждение, а также о выплате ему компенсации от ФСИН в размере 100 тысяч рублей. Однако комиссия не нашла оснований для удовлетворения этой просьбы.

Напомним, российский серийный убийца, Александр Пичушкин, был осужден в 2007 году за 49 доказанных убийств, совершенных в 1990–2000-х годах, преимущественно в Битцевском парке Москвы. Его жертвами становились социально уязвимые люди — пожилые, дети, инвалиды.

Экспертиза признала Пичушкина вменяемым, но выявила у него патологическое влечение к убийствам, носившее садистский характер. В апреле 2024 года ФСИН сообщила о новых эпизодах — Пичушкин признался в причастности к еще 11 убийствам, совершенным в районе Северное Бутово. По словам осужденного, он готов сотрудничать со следствием и дать признательные показания.

Ранее в 5-tv.ru поступила информация о мужчине, который убил молодую женщину с двумя малолетними детьми и залил их тела бетоном.