Иранские ракеты пробили «Железный купол» над израильскими городами

Фото, видео: ATEF SAFADI/ТАСС; 5-tv.ru

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Особенно сильно пострадал город Хайфа.

Иран запустил по Израилю больше сотни ракет. И похоже, многие из них пробили «Железный купол». Под огнем оказались центральные и северные регионы. Особенно сильно пострадал город Хайфа. Там повреждена электростанция, многие районы обесточены.

Иранские ракеты упали и в Тель-Авиве. Несколько жилых зданий обрушились, на месте попаданий разгорелись пожары. Причем один из снарядов взорвался рядом с посольством США. На месте одним из первых оказался корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

Посмотрите, это здание может рухнуть. Вот видите, как армия не дает никому зайти, потому что это слишком опасно. Нам нужно быть снаружи. Но тут очень колоссальный масштаб всего этого взрыва. Что-то тут очень мощное было.

Экстренные службы сейчас разбирают завалы. Под обломками могут находиться десятки жителей.

Пока известно о четырех погибших. Еще более сотни пострадали. В Иране между тем заявили, что заставили систему ПВО «Железный купол» «атаковать саму себя». В сети расходятся кадры, на которых израильские ракеты падают почти сразу после взлета.