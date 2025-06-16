Новая схема мошенничества: как не стать жертвой аферистов в период отпусков

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Злоумышленники предлагают помощь в оформлении виз, а потом просто исчезают вместе с деньгами.

Лето — пора отпусков, время веселья и радости. Однако это событие могут изрядно подпортить киберпреступники, которые придумали новую схему обмана людей. О том, как не стать жертвой аферистов, Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, сейчас злоумышленники создают кучу сайтов известных компаний или регистрируют домены, напоминающие официальные. На таких ресурсах чаще всего размещаются очень «привлекательные» предложения, например, как быстро и легко оформить визу. Для этого потенциальному заказчику всего лишь нужно заполнить анкету, оплатить услугу и ждать желанный документ.

«В реальности никакие документы не оформляются, а деньги исчезают вместе с сайтом», — пояснил депутат.

Для привлечения внимания злоумышленники активно используют контекстную рекламу и мессенджеры. Таким образом, их фальшивые сайты появляются в топе поисковой выдачи.

Чаще всего жертвами подобной мошеннической схемы становится категория граждан, у которой недостаточно опыта в проверке надежности того или иного сайта. Среди них — пожилые люди, студенты и сезонные работники.

Антон Немкин подчеркнул, что аферисты играют на человеческой психологии, обещая быстро и без лишнего стресса оформить важные документы. К сожалению, во многих случаях это работает.

Ведь многие, как правило, не хотят тратить время на бюрократические проволочки и действительно верят человеку, находящемуся по ту сторону телефона или ноутбука. Также депутат призвал граждан быть бдительными и лучше проверять подобные сайты.

Ранее 5-tv.ru писал, что на территории Украины действуют порядка 150 мошеннических колл-центров.