Орландо Блум хочет вернуться к съемкам «Пиратов Карибского моря»

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Но актер признался, что пока ничего не знает о продолжении культовой саги.

Британскому актеру Орландо Блуму было бы интересно снова вернуться к роли Уилла Тернера в продолжении «Пиратов Карибского моря». Об этом он рассказал в эфире программы This Morning.

«Ну, я не знаю, сейчас ничего не могу сказать, потому что действительно ничего не знаю, но определенно… Я думаю, они (создатели продолжения. — Прим. Ред.) пытаются понять, как все это будет выглядеть. Лично мне кажется, было бы здорово снова собрать команду», — рассказал актер.

«Пираты Карибского моря» — серия, состоящая из пяти фильмов. Первая часть — «Проклятие Черной жемчужины» — вышла на экраны в 2003 году и породило пять сиквелов. Общие сборы всех фильмов составили около 4,5 миллиарда долларов, что позволило «Пиратам Карибского моря» войти в двадцатку самых кассовых кинофраншиз в истории кинематографа.

О планах снять продолжение культовой саги уже давно ходят слухи. До сих пор не ясно, снимется ли в продолжении Джонни Депп. Да и старт съемок неоднократно переносили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Орландо Блум и американская певица Кэти Перри находятся на грани разрыва.