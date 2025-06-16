Пожар вспыхнул на электростанции в Хайфе после атаки Ирана

Tasnim: на электростанции в Хайфе после иранской атаки вспыхнул пожар

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Также ракетные удары наносятся по Тель-Авиву.

В результате иранской ракетной атаки по Израилю, на электростанции в Хайфе вспыхнул пожар. Об этом сообщает агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«На электростанции в Хайфе вспыхнул пожар после иранской ракетной атаки», — отмечается в материале.

Также агентство сообщает, по меньшей мере, о четырех ракетах, ударивших по Тель-Авиву и его окрестностям.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обозначили цели для новых ударов.