Обстановка на Ближнем Востоке: сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Иране и Израиле

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

Под удары попадают и жилые застройки.

Системы ПВО в эти минуты работают над Ираном. Израиль наносит удары сразу по нескольким населенным пунктам, в том числе и по Тегерану. Взрывы прогремели в Фордо недалеко от ядерного объекта. Под огнем одно из зданий МИД Ирана. Несколько человек пострадали. Всего с начала израильской агрессии погибли свыше 220 мирных жителей страны. Причем более трети из них — женщины и дети.

Сирены воздушной тревоги звучат и в Израиле. Иран запустил баллистические ракеты. Большую часть, как утверждают в ЦАХАЛ, перехватили системы ПВО. Тем не менее снаряды упали на севере страны. Больше всего пострадал город Хайфа — несколько зданий обрушились, на месте попаданий вспыхнули пожары. Под обстрелом оказалась и центральные территории, в том числе Тель-Авив и Иерусалим. Людям пришлось прятаться в бомбоубежищах. Среди них был и корреспондент «Известий» Никита Колюхин.

Мы получили предупреждение на наши мобильные телефоны, как и другие люди, которые тут находятся, что скоро начнутся воздушные атаки со стороны Ирана. Очередной обстрел баллистическими ракетами. Полицейские просят спрятаться — под древними стенами старого Иерусалима.

Просят у людей быть как можно ниже, или сидеть, или даже лежать — так меньше шансов, что осколки попадут. Дело в том, что нет бомбоубежища в старом городе Иерусалима.

Из-за продолжающейся атаки со стороны Ирана баллистические ракеты попадают, в основном, в жилые районы в Израиле. Пострадали, в основном, города Бат-ям и Реховот, оба находятся в центре Израиля. Как минимум, десять человек погибли и еще около 200 были ранены.

76-летняя Раисе повезло, она успела спрятаться в бомбоубежище, но все равно пострадала. А вот от ее квартиры не осталось ничего.

«Факт в том, что мы на первом этаже и комната полностью, две комнаты… совсем. И не только у нас, у соседей тоже. У нас двое умерших в подъезде, — говорит местная жительница.

Люди, которые успели прийти в бомбоубежище, рассказали, что это спасло их жизнь. Тут темно, это маленькое место, но оно более прочное, находится под землей.

Жилой квартал… Можно оценить масштаб повреждений от ударов. Дверь от квартиры есть, но самой квартиры уже нет. Все другие стены полностью разбиты. Тут все может рухнуть в любую секунду. Таков масштаб разрушений от одной баллистической ракеты. Все уничтожено…

Спасатели продолжают разбирать завалы, местные жители эвакуированы. Угроза новых ударов сохраняется — Израиль находится в состоянии повышенной готовности.