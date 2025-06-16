На автодроме «Игора Драйв» прошел второй этап чемпионата России по гонкам

Фото, видео: 5-tv.ru

Почетными гостями соревнований стали школьники из Мариуполя.

Дети Мариуполя, для которых ужасы войны остались в прошлом, на каникулах в Петербурге. Они смогли посетить музеи Северной столицы, увидеть разводные мосты и знаменитые белые ночи. Но одним из главных впечатлений для них стал Чемпионат России в классе «Формула-4». Гонки для молодых спортсменов прошли на автодроме «Игора Драйв».

Школьники из Мариуполя смогли не только побывать на трибунах, но и увидели, как пилоты готовятся к заездам.

Такие путешествия в мир гонок уже несколько лет помогает организовать благотворительный фонд помощи детям Донбасса. О доброй традиции — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Головокружительная скорость, визг тормозов и резкие повороты На автодроме «Игора Драйв» — большие гонки. Среди зрителей — особые гости. Школьники из Мариуполя, города-побратима Петербурга.

Никто из них прежде не видел таких захватывающих состязаний. Они не выпускают из рук телефоны, чтобы не пропустить ни одного виража.

Этап чемпионата России в классе «Формула-4». Эти гонки не проводились в нашей стране очень давно. И 2025-й стал годом их возрождения.

«Формула 4» — гонки для молодых спортсменов. Многим нет еще и 18 лет. Они едва ли не ровесники этих старшеклассников из Мариуполя, а значит наблюдать за соревнованиями вдвойне интереснее.

«Вообще, я увлекался ралли. Но сейчас мне очень интересно посмотреть на «Формулу-4», — говорит школьник Артем Забродский.

Тем более, когда есть возможность выйти на стартовое поле, где атмосфера, кажется, в прямом смысле раскалена до предела: над пилотами держат зонтики, чтобы они не перегрелись и остужают их электрическим воздуходувом.

И только у них — ребят из Мариуполя есть возможность попасть в паддок — место, где машины готовят к гонке, где расположены рабочие зоны команд. Здесь можно разглядеть гоночные болиды вблизи.

«Около 180 лошадиных сил. Турбированный двигатель. Сама машина весит около 520 килограмм. Ну вместе с пилотом 600 плюс-минус. За счет этого получается развивать высокие скорости», — поясняет пилот Ярослав Шевырталов.

Без автографов никто не остался, и без фотографии на память, конечно, тоже.

Школьников из Мариуполя на летние каникулы приглашают власти Петербурга, а совершить путешествие в мир гонок — благотворительный фонд помощи Детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ». И это уже добрая традиция.

«Для нас самое важное, конечно, это эмоции, которые дети здесь получают. И то вдохновение, радость, драйв, которыми они заряжаются и с этими эмоциями уезжают, и делятся с остальными. Это главное», — комментирует Кристина Федосеева, директор фонда.

За четыре года на самом современном автодроме страны побывали тысячи детей. В памяти у каждого надолго остаются рев моторов и свист шин — именно так звучит скорость.