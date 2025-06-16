Сильнейшую вспышку за месяц зафиксировали на Солнце

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Она может оказать прямое воздействие на Землю.

На Солнце была зафиксирована мощнейшая за текущий месяц вспышка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Была зарегистрирована самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету», — уточняется в публикации.

По данным астрономической лаборатории, эпицентр взрыва находится в активной области 4114. Специалисты предполагают, что вспышка может оказать прямое воздействие на нашу планету.

Ранее 5-tv.ru писал, как магнитные бури влияют на психическое здоровье. В частности, они усиливают симптомы хронических заболеваний. В такие дни особенно важно быть внимательными к своему здоровью и привычкам — стараться не раздражаться по пустякам, поднимать себе настроение, чтобы не впасть в приступ депрессии. Психическая возбудимость в эти дни крайне нежелательная и даже опасна, нельзя смотреть фильмы ужасов, ссориться с кем-то, испытывать лишний стресс.

Более того, в период магнитных бурь у людей с патологиями может развиться инсульт, возникнуть бессонница.