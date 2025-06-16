В Госдуме предлагают ужесточить наказания за преступления против медработников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение.

Государственная Дума РФ рассмотрит новый законопроект, который предполагает ужесточение наказаний за совершение преступлений против врачей и прочих медработников. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Вносим законопроект, который вводит дополнительные квалифицирующие признаки, чтобы усилить уголовную ответственность для лиц, совершающих преступления в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей», — отметил депутат.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве установят огромное сердце со счетчиком благодарностей медикам. В разных точках города — в «Музеоне», на ВДНХ и Патриарших прудах — откроются специальные арт-объекты, нажав на который любой желающий сможет отправить медработникам свое «спасибо». Сердце, установленное на Манежной площади, в реальном времени покажет число отправленных благодарностей.

Помимо цифровых поздравлений, москвичи смогут принять участие в акции с запуском водных фонариков в знак уважения к медработникам.