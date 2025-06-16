В сети обсуждают свадьбу иранской принцессы и еврейского бизнесмена

Фото: 5-tv.ru

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Глава семейства занимает должность руководителя одного из отделов компании, которая специализируется на коммерческой доставке дронов.

Принцесса и внучка бывшего шаха Ирана Иман Пехлеви вышла замуж за американского бизнесмена еврейского происхождения Брэдли Шермана. Это событие, учитывая нынешнее противостояние Израиля и Ирана, вызвало бурю обсуждений в социальных сетях.

Муж принцессы занимает должность руководителя по партнерствам в компании Matternet, которая специализируется на коммерческой доставке дронов.

Торжество состоялось в Париже. Иман была в кружевном белом платье от Elie Saab. Всю церемонию оформили элементами персидского стиля, переосмысленном в современном ключе.

«Больше, чем просто королевское торжество, свадьба стала ярким выражением идентичности — смешением иранской культуры с глобальными перспективами и роскоши с намерением. Она отразила новое поколение королевской семьи, которое принимает наследие, уверенно двигаясь в будущее», — пишет Vogue Arabia.

Иман Пехлеви является внучкой последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви. Ее дед правил страной с 1941 по 1979 год, когда в результате исламской революции к власти пришли сторонники аятоллы Хомейни, которые провозгласили Исламскую Республику Иран. Шах умер в изгнании в Каире, а его дети перебрались в США. Отец принцессы и по совместительству наследник престола Реза Пехлеви активно критикует политику современного Ирана.

Свадьба Иман Пехлеви прошла на фоне обострения израильско-иранского конфликта. В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Восходящий лев», целью которой являются ядерные объекты Исламской Республики. В ответ Тегеран объявил о начале операции «Правдивое обещание 3».

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