«Хожу в маске»: Сергей Соседов скрывается от фанатов в метро

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитость активно пользуется общественным транспортом.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что поклонники узнают его не по лицу, а по голосу и жестам. Знаменитость ездит в метро в маске, чтобы меньше сталкиваться с фанатами. Об этом он рассказал в программе «Антонимы» на YouTube.

«Я сейчас в метро хожу в маске, чтобы меня не узнавали. Хотя один раз женщина узнала меня… по жестам рук, я-то был в маске. То есть узнают по спине, по голосу, по рукам. Вот что! Даже не по лицу…» — заявил знаменитость.

Однако при этих неудобствах общественного транспорта, Соседов не желает пересаживаться на личное средство передвижения.

Российский журналист, историк музыки и музыкальный критик Сергей Соседов начинал карьеру в газете «Гудок». Его первый материал был опубликован в 1989 году. Тогда он взял интервью у певицы Эдиты Пьехи. Около десяти лет он слушал лекции по теории и истории музыки в московском музыкальном училище и консерватории. В 1996-м Соседов окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом.

Прорывом в карьере молодого журналиста стала передача «Акулы пера» на телеканале ТВ-6, в которую он попал в 1995 году. С тех пор Соседов участвовал во множестве разных проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах со здоровьем музыкального критика Соседова. Причиной журналист называет низкое артериальное давление, которое он никак не может поднять.