Опубликовано видео, как саперы минируют подходы к позициям РФ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Работу ведут расчеты инженерной системы «Земледелие».

Военнослужащие из расчета системы дистанционного минирования «Земледелие» работают на подходах к позициям ВС РФ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Система разворачивается в кратчайшие сроки и автоматически наводится на цель, затем производится залп программируемыми боеприпасами калибра 122 миллиметра — так создаются «интеллектуальные» минные поля, а сама работа ведется на безопасном отдалении от линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.