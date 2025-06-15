Шестеро подростков пострадали в результате атаки дрона ВСУ в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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БПЛА ударил по Ленинскому району Донецка.

Шесть несовершеннолетних жителей Донецка в ДНР пострадали в результате взрыва дрона-камикадзе ВСУ. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин со ссылкой на Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства Донецкой Народной Республики (СЦКК).

«Ранения средней степени тяжести получили шестеро подростков: две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, а также девочка и мальчик 2009 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также повреждены фасад дома, остекление и автомобиль», — уточнил чиновник.

Кроме того, отмечают в СЦКК, атаке подверглось и село Богатырь. Там в результате сброса взрывного устройства с дрона были ранены мужчина и женщина.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за атаки беспилотников боевиков ВСУ в Татарстане погиб один человек и 13 пострадали. Также на месте падения обломков беспилотника возник пожар. Однако его удалось оперативно потушить. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.