Группе российских граждан удалось покинуть Иран через границу с Азербайджаном

Член СПЧ Сидоренко: россиян из Ирана эвакуировали через границу с Азербайджаном

Фото, видео: Reuters/Hayk Baghdasaryan; 5-tv.ru

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Для передвижения россиян были выделены комфортабельные автобусы.

Группа эвакуированных российских граждан пересекла границу между Ираном и Азербайджаном. Об этом 5-tv.ru сообщила профессор МГИМО и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Элина Сидоренко.

«Российская делегация сейчас оперативно переходит границу. Здесь организовано питание, напитки, все просто потрясающе», — подчеркнула она.

Также Элина рассказала о том, что для передвижения россиян были выделены комфортабельные автобусы. От границы до Баку дорога займет три-четыре часа. Из столицы Азербайджана граждан России доставят на самолете домой.

Израиль начал массированную атаку против Ирана в ночь на 13 июня. Операция получила кодовое название «Восходящий лев». Ее основная цель — поражение ядерных объектов Исламской Республики. От израильских ударов погибли ключевые военные фигуры страны, а также ряд ученых. Также пострадали сотни мирных жителей.

Тегеран в ответ на действия Израиля начал проведение операции «Правдивое обещание 3». По Тель-Авиву, Хайфе и другим крупным городам были выпущены десятки ракет. Сообщается о сотнях пострадавших мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевые действия на Ближнем Востоке следует немедленно прекратить. Такое единое мнение высказали главы Министерств иностранных дел (МИД) России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе телефонного разговора.