Пожилая жительница Израиля осталась без квартиры после ракетного удара Ирана

Фото, видео: Reuters/Ronen Zvulun; 5-tv.ru

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Бомбоубежище не смогло защитить от массивных обломков конструкций.

В результате удара иранской баллистической ракеты по жилому кварталу израильского города Бат-Ям полностью разрушены многоквартирные дома. Среди пострадавших — 76-летняя жительница Раиса Хабибуллина. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

Во время тревоги женщина укрылась, однако после относительного затишья вернулась в квартиру.

«И потом был взрыв, и всю квартиру разбило, все. Мы на первом этаже и комната полностью, две комнаты, совсем (разрушены. — Прим.ред.)», — рассказала 76-летняя Раиса Хабибуллина.

На русскоговорящую жительницу обрушились обломки перекрытий — с травмами головы ее доставили в больницу.

Пострадала не только ее квартира: разрушения затронули соседние дома, есть погибшие. По предварительным данным, двое соседей погибли на месте. Обломки конструкции оказались настолько массивными, что даже бомбоубежища не смогли защитить жителей.

Корреспондент отметил, что разрушения в квартале — критические.

«Тут полное разрушение, просто все разрушено. Это жилой квартал, тут все может рухнуть в любую секунду, посмотрите масштаб разрушения, и это от одной баллистической ракеты, посмотрите, все уничтожено, и, к сожалению, бомбоубежища не могут помочь, из-за того, что тут нет достаточно мощности у бомбоубежища выдержать такой взрыв», — добавил корреспондент.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан обещал нанести Израилю более сокрушительный удар.