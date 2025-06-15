«Устранили главу разведки»: Нетаньяху рассказал о военных достижениях Израиля

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Премьер-министр также рассказал, что вооруженная операция поможет свергнуть власть в Исламской Республики, а Трамп был в курсе упреждающего удара с самого начала.

В Тегеране погибли глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Каземи и его заместитель Хассан Мохакик из-за атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News.

«Только что мы устранили главу разведки КСИР и его заместителя в Тегеране», — сообщил он.

По его словам, Тель-Авив намеревается закрыть задачу по ликвидации «двойной угрозы», в которую входят ядерная программа и баллистические ракеты Ирана. Сейчас, как заверяет Нетаньяху, истребители ЦАХАЛ находятся в воздушном пространстве над Тегераном.

Премьер-министр Израиля поделился и целями военного нападения «Восходящий лев». По его словам, Иран намеревается поделиться ядерным вооружением с исламскими союзниками, а это нельзя допустить.

«Мы не можем допустить появления у Ирана ядерного оружия. Кроме того, согласно нашим разведданным, они намереваются передать свое ядерное оружие хуситам и другим своим союзникам. Это ядерный терроризм мирового масштаба, это угрожает всем», — дополнил Нетаньяху.

Помимо всего, лидер Израиля рассказал что конфликт между его страной и Ираном поможет сменить руководство Исламской Республики. Он заверил, около 80% иранцев хочет свергнуть нынешнюю власть.

Нетаньяху признался и в том, что президент США Дональд Трамп был в курсе готовящегося на Иран упреждающего удара. Ведь премьер-министр предупредил лидера Штатов заранее. Как он отмечает, США помогают Израилю в обороне атак противника.

В завершении Нетаньяху поделился, что власти Исламской Республики хотели сделать покушение на убийство Дональда Трампа, так как считают его своим главным врагом. Причина такой неприязни, по словам израильского премьер-министра, заключена в выступлении лидера США против наличия у Ирана ядерной программы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп призвал Иран и Израиль к завершению конфликта.