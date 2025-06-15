Несколько домов в Тегеране разрушены после израильских атак

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Пресс-секретарь правительства Исламской Республики рассказала, что некоторые школы заранее были предусмотрены как бомбоубежища. А метро и мечети будут открыты для граждан круглосуточно.

В результате вооруженных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было разрушено несколько жилых домов Ирана. Об этом заявил корреспондент телеканала Al Mayadeen Малик Абеда.

«Минувшей ночью средства иранское ПВО Ирана отражало атаки израильских дронов и других летающих объектов в воздушном пространстве Тегерана. За последние несколько часов были зафиксированы новые израильские атаки в разных районах страны. В Исфахане атакована одна из военных баз. Также были удары по объектам в провинциях Шираз и Курдистан», — поделился журналист.

Малик Абида отметил, что ситуация в Иране стабилизировалась. Граждане пытаются вернуться к привычной жизни. Власти не скрывают от них, что в стране введено военное положение. По его словам, магазины и рынки работают в обычном режиме. Дефицита не наблюдается, все необходимые товары есть в наличии.

Однако он уточнил, что практически везде медицинские учреждения и транспорт функционируют по особому графику. Также экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Корреспондент рассказал, что все рейсы в аэропортах отменены, поэтому пассажиры добираются с помощью железнодорожной инфраструктуры и автомобильных перевозок.

Пресс-секретарь правительства Исламской Республики Иран Фатемех Мохаджерани заявила, что мечети и метро открыты и доступны круглосуточно ради безопасности населения. По ее словам, также некоторые школы заранее были предусмотрены как места для убежища.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что порядка 128 человек погибли в результате ударов Израиля по Ирану.