Порядка 128 человек погибли в результате ударов Израиля по Ирану

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

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Еще порядка 900 пострадали.

Не менее 128 человек погибли в Иране в результате атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявило издание Etemad, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения Исламской Республики.

Помимо этого, сообщается об около 900 пострадавших из-за израильских ударов. Издание отмечает, что данные актуальны по состоянию на утро 15 июня.

В ночь на 13 июня Израиль начал вооруженную операцию «Восходящий лев», целью которого стали ядерные и военные объекты Ирана. Атаки ЦАХАЛ нанес по Тегерану, Натанзу, Хорремабаду, Исфахану и Хамадану. Производства в этих районах занимаются обогащением урана и исследованиями в области энергетики.

Израиль напал на Иран накануне шестого раунда переговоров по ядерной сделке США и Исламской Республики. Иранская сторона не стала медлить с ответом — вечером 13 июня были запущены ракеты и беспилотники в сторону Тель-Авива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конфликте страдают не только объекты инфраструктуры, но жилые районы. Они попали под ракетный обстрел в Иране и Израиле. Под завалами обрушенных домов могут находиться мирные граждане.