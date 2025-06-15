«Заставлю заключить сделку»: Трамп призвал Иран и Израиль к завершению конфликта

Фото: Reuters/Nathan Howard

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По его словам, он уже помог Индии и Пакистану прекратить огонь.

Президент США Дональд Трамп высказался, что Иран и Израиль должны заключить соглашение. Лидер Штатов уверен, что он сможет заставить страны это сделать. Такое мнение он высказал в социальной сети Truth Social.

«Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат, как я заставил заключить Индию и Пакистан, в этом случае используя торговлю с Соединенными Штатами. <…> Я много делаю, и никогда мне не ставят это в заслугу, но ничего, народ понимает. Сделаем Ближний Восток снова великим», — поделился Трамп.

Президент США отметил, что скоро стороны придут к мирному урегулированию конфликта. По его словам, для такого завершения боевых действий сейчас происходит большое количество звонков и встреч.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конфликт Ирана и Израиля был ожидаем. Мнение об этом высказал политолог Станислав Тарасов. По его словам, в столкновении сторон есть много «подставных элементов». Израиль напал на Иран накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке.