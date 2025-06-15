Россия и Турция требуют прекратить конфликт на Ближнем Востоке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ранее Россия высказала готовность оказать посредническую поддержку в переговорах Ирана и Израиля

Боевые действия на Ближнем Востоке следует немедленно прекратить. Такое единое мнение высказали главы Министерств иностранных дел (МИД) России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Министры едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беседа дипломатов состоялась по инициативе российской стороны. Помимо этого, Фидан высоко оценил готовность Кремля быть посредником в налаживании переговорного процесса стран. В том числе Россия настроена содействовать в решении спорных вопросов. Некоторые из них касаются ядерной программы.

В ночь на 13 июня Израиль начал вооруженную операцию «Восходящий лев», целями которой являются ядерные и военные объекты страны. В ответ Иран развернул масштабную атаку, названную «Правдивое обещание 3».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин высказался о готовности оказать посредническую поддержку в переговорах Ирана и Израиля.