«Мы ответили твердо»: Пезешкиан обещал нанести Израилю более сокрушительный удар
Президент Ирана Пезешкиан: Израиль ждет более сокрушительный удар
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Такие меры будут предприняты в случае продолжения атак со стороны ЦАХАЛ.
Иран ответит более сокрушительно, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит атаковать территорию страны. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Его слова приводят на сайте правительства Исламской Республики.
«Мы не начинали войну, но мы ответили твердо. И если агрессия продолжится, агрессоров (Израиль. — Прим. ред.) ждут более болезненные и сокрушительные ответы», — сообщил Пезешкиан.
Иранский лидер добавил, что исламские территории должны сплоченно противостоять таким угрозам со стороны других государств и быть бдительны. Он отметил, что правительства стран, которые стремятся к миру и безопасности своих граждан, должны выступить против Израиля.
В ответ глава Ирака выразил слова сочувствия и расценил действия Израиля как нарушающие международные законы. Он подчеркнул, что на использование ЦАХАЛ воздушного пространства его страны уже была подана жалоба в Совет Безопасности ООН.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что под ракетный обстрел попали жилые районы в Иране и Израиле.