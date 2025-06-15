В Таиланде погибла известная российская спортсменка

Фото: Instagram*/rodina__iuliia

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Все случилось на популярном пляже Пхукета — врачи боролись за жизнь девушки, но чуда не произошло.

В Таиланде трагически погибла российская бодибилдерша Юлия Родина. Печальную новость сообщила ее коллега, спортсменка Наталья Маркеленкова, опубликовав пост в социальной сети.

Как рассказала Маркеленкова, несчастный случай произошел 13 июня на пляже Банг-Тао, расположенном на острове Пхукет. Юлию унесло в опасное отбойное течение, выбраться из которого самостоятельно оказалось невозможным. По словам очевидцев, девушку достали из воды уже без признаков жизни.

После инцидента спортсменку экстренно доставили в больницу, где врачи боролись за ее жизнь почти сутки. К сожалению, попытки не увенчались успехом и Юлия скончалась.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Санкт-Петербурге умер бодибилдер Никита Ткачук. Причиной смерти стало отказ почек. Спортсмена доставили в больницу и ввели в искусственную кому, но спасти не удалось.

Ему приписывали употребление препаратов для быстрого увеличения объема мышц, что и повлияло на работу жизненно необходимых органов.

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