«Разделяют наши позиции»: Путин высказался о ценностях Запада

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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По его словам, смена власти в некоторых странах подтолкнула их граждан согласиться с точкой зрения России.

Многие люди в западных странах разделяют позицию и общечеловеческие ценности России. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в рамках проекта «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«И очень многим людям, в том числе и на Западе, я же все время говорил, что у нас очень много людей, которые разделяют наши позиции, и в Западной Европе много таких, и в Америке, в том числе в Северной Америке», — поделился лидер страны.

Он отметил, что граждане РФ разных национальностей объединяются морально-нравственным началом, в основе которого заложены традиционные ценности. Путин выразил надежду, что открытая и честная позиция РФ в этих важных качествах поддержит тех, кто согласен с россиянами.

Путин добавил, что в некоторых странах смена власти подтолкнула людей, которые разделяют общечеловеческие ценности России, высказывать свою позицию. Например, такое произошло с гражданами США. По словам президента, раньше они боялись противостоять либеральным глобалистам, а теперь «безбоязненно начали выражать свою точку зрения, в том числе на политической арене».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что враждебность между россиянами и американцами значительно снизилась.