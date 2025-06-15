Орлова ушла с праздника Бородиной ради Жанны Фриске: «10 лет без тебя»

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Подруги, родные и поклонники собрались у могилы певицы в этот день, чтобы почтить ее память.

Телеведущая Ольга Орлова покинула девичник Ксении Бородиной, чтобы в день памяти Жанны Фриске отправиться на кладбище и почтить светлую память своей близкой подруги и коллеги. Ровно десять лет прошло с того момента, как не стало певицы, и это не просто дата, а целая эпоха для тех, кто ее любил.

На Николо-Архангельском кладбище, где покоится Жанна, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, собрались родные, друзья и поклонники. Около полудня у памятника появилась и Орлова, укрывшись прозрачным зонтом.

Она подошла к монументу и начала что-то шептать. Возможно, вспоминала, возможно, делилась мыслями с ушедшей подругой. Позже к ней присоединились отец Жанны Владимир Борисович и ее сестра Наталья. Орлова тепло поприветствовала семью, обняла родных, а затем присела с ними рядом, чтобы поговорить в спокойной обстановке. Кадры с места публикует StarHit.ru.

Ольга пришла не с пустыми руками. На могилу она возложила роскошный букет из розовых, белых и сиреневых цветов. У памятника в этот день было немало людей. Десятки поклонников пришли почтить память Фриске.

Однако не всем близким певицы это понравилось. Сестра Наталья заметно раздражалась из-за внимания со стороны и обратилась к окружающим с просьбой «дать один раз спокойно побыть на кладбище», а затем сделала замечание и отцу, недовольствуясь общей суетой.

Владимир Фриске, в свою очередь, пожаловался, что кто-то украл часы, которые ранее лежали у памятника. А в руке скульптуры Жанны неизвестные оставили микрофон. То ли в знак памяти, то ли в попытке привлечь внимание.

Накануне Ольга Орлова посетила девичник Бородиной, который прошел уже после официальной регистрации брака телеведущей и Николая Сердюкова. Но утро следующего дня актриса посвятила памяти дорогого человека, с которым ее связывали годы дружбы и сцены.

Кроме того, Ольга Орлова в своих социальных сетях разместила фото с Жанной Фриске и написала: «10 лет без тебя».