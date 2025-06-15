Путин рассказал, как следит за здоровьем: «Техосмотр проходим регулярно»

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Несколько лет назад врачи рекомендовали президенту носить очки, но он не последовал их совету.

Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый год проходит комплексное профилактическое медицинское обследование. По его словам, на это он выделяет два дня.

В День России, 12 июня, Путин в Кремле вручал государственные награды за выдающиеся заслуги в науке, культуре, медицине и правозащитной деятельности. После завершения торжественной части мероприятия президент пообщался с участниками торжества. Так, в ходе разговора с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко они затронули, в том числе, тему здоровья.

«Техосмотр проходим регулярно. Каждый год „чек-ап“, целых двое суток этому посвящаю каждый год», — подчеркнул Путин.

Кроме этого, президент России поделился с врачом личной историей. По его словам, лет пять-шесть назад он проходил обследование, по итогу которого врачи порекомендовали носить ему очки для коррекции зрения.

«У меня все время была „единица“. Лет пять или шесть назад пришел проверяться, и мне говорят: „Это 0,9, стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие“», — сказал Путин.

Когда президент надел очки, то у него вдруг закружилась голова. Беспокоясь, что если он не откажется от них сейчас, то не расстанется с ними никогда, Путин отказался от ношения очков. Сейчас же глава государства читает «без всяких проблем».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин вручил госнаграду 87-летнему ветерану атомной отрасли.