Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Неужели исполнитель готовит совместный трек с кем-то из наших звезд?

После концерта в Москве американский рэпер Lil Pump заглянул в студию Игоря Матвиенко. Об этом 5-tv.ru сообщил участник группы «Корни» Александр Бердников.

Рэпер Lil Pump посетил студию Игоря Матвиенко после концерта в Москве. 5-tv.ru

Он не уточнил, будет ли сотрудничество с западной звездой, но отметил, что общение прошло успешно.

«Уже ночью мы на студии, сегодня записываем Lil Pump», — рассказал певец.

Lil Pump и SmokePurpp приехали в Москву 13 июня для выступления. Концерт состоялся на следующий день в МТС Live Холл. Также ожидалось появление рэпера Offset, однако он не прилетел из-за отмены рейса.

В аэропорту рэпера встретила толпа фанатов. Исполнитель, в свою очередь, выразил свою любовь к России, что привело в восторг его поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Lil Pump отжигал всю ночь в элитном московском клубе.